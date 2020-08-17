Адвокат жены Энди Картрайта прокомментировал версию об отравлении

Юрист прокомментировала слухи о том, что Марина якобы отравила мужа таблетками от диабета.

«Эти таблетки от сахарного диабета применяют для похудения многие женщины. Чтобы от них умереть, нужно съесть две упаковки, а одна таблетка в длину сантиметра два. Как можно скормить такую дозу препаратов человеку — непонятно. Он или она могли „гуглить“ эти препараты. И если у них нет диабета, это не значит, что они им не нужны. Ждем экспертизу и все», — заявила Скурту.

По ее словам, у супругов были замечательные отношения. А информация о том, что у Картрайта была связь со своей подругой, о которой якобы знала Марины — слухи. Адвокат передала слова вдовы, сказавшей, что, если бы она хотела развестись с мужем, то сделала бы это раньше.

Скурту рассказала, что сейчас Марина спокойна, она все еще находится в СИЗО. Она переживает за здоровье и самочувствие мамы покойного мужа, о ребенке, а также о своих родителях.