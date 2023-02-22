Происшествия 22 февраля 2023, 23:34 Адвокат Токарев рассказал, как наказать хозяина агрессивной собаки Адвокат Токарев посоветовал писать заявление в полицию в случае нападения собаки

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В случае нападения собаки можно привлечь ее хозяина к ответственности. Адвокат Алексей Токарев рассказал, как можно это сделать, написало «Радио 1».

Специалист пояснил, что за агрессивные действия собаки ответственность должен нести именно хозяин. Если вы стали жертвой животного, в первую очередь необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение и зафиксировать травмы. После стоит написать заявление в полицию о причинении вреда здоровью, написал «Петербургский дневник».

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«Собака является инструментом причинения вреда здоровью. Нельзя заранее знать, умышленное это действие или нет, потому что собака может быть дрессированная», — пояснил Токарев.

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