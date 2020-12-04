Адвокат Тесака рассказал о третьей предсмертной записке

По словам Михальчика, 3 декабря отец Марцинкевича получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за смерти Максима. В постановлении есть запись о новой предсмертной записке.

Сообщается, что при исследовании трупа в бюро судебно-медицинской экспертизы Челябинской области в ротовой полости была обнаружена записка, «завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М. С.».

«Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», — сказано в тексте постановления.

Марцинкевич умер 16 сентября в СИЗО-3 Челябинска. Сообщалось, что он покончил с собой. Он оставил две предсмертные записки, одна из которых лежала в книге. Родственники Тесака уверены, что его убили или довели до самоубийства. На руках погибшего отсутствовало несколько ногтей.