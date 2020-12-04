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    04 декабря 2020, 00:18

    Адвокат Тесака рассказал о третьей предсмертной записке

    Кирилл Фролов

    При исследовании тела националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак была обнаружена третья предсмертная записка. В ней он писал, что оговорил себя, признавшись в убийствах, сообщил РИА «Новости» его адвокат Алексей Михальчик.
    Адвокат Тесака рассказал о третьей предсмертной записке

    По словам Михальчика, 3 декабря отец Марцинкевича получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за смерти Максима. В постановлении есть запись о новой предсмертной записке.

    Сообщается, что при исследовании трупа в бюро судебно-медицинской экспертизы Челябинской области в ротовой полости была обнаружена записка, «завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М. С.».

    «Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», — сказано в тексте постановления.

    Марцинкевич умер 16 сентября в СИЗО-3 Челябинска. Сообщалось, что он покончил с собой. Он оставил две предсмертные записки, одна из которых лежала в книге. Родственники Тесака уверены, что его убили или довели до самоубийства. На руках погибшего отсутствовало несколько ногтей.