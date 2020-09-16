Адвокат сравнил дело экс-футболиста сборной Широкова с судом над Ефремовым

Адвокат полузащитника Вадим Лялин подтвердил, что в отношении футболиста возбуждено уголовное дело за «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Он уточнил, что наказание предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.

Островский считает, что позиция Лялина похожа на стратегию Эльмана Пашаева.

«Все это у меня вызывает ассоциации с делом Ефремова, там тоже Пашаев давал авансы, говорил, что все обойдется, вводил Ефремова в заблуждение и похмелье было очень горьким. В отличие от Ефремова Широков тренированный мастер спорта, привыкший бить ногой по голове», — подчеркнул специалист.

По словам эксперта, ошибки Лялина могут ему плохо обернуться для обвиняемого. Островский добавил, что помимо штрафа и исправительных работ статья предполагает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Широков напал и избил арбитра Никиту Данченкова. Это произошло 10 августа на стадионе академии «Спартак», во время игры с командой телеканала «Матч ТВ». Футболиста разгневала красная карточка, которую ему показал судья.