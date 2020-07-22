Адвокат семьи погибшего рассказал, когда пройдет суд по делу Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказал, когда состоится судебное заседание.

Сегодня уголовное дело поступило в Пресненский суд Москвы. По словам Добровинского, суд пройдет в августе, пишет сайт RT.

«Обвинение следствием утверждено и подписано прокуратурой. Как я и предполагал. Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа. Мы готовим гражданские иски, которые будут представлены на суде», — отметил он.

Напомним, что 6 июля Министерство внутренних дел РФ сообщило о завершении расследования дела актера. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Смертельное ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади. Машина, за рулем которой находился Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В результате аварии водитель грузовика скончался. В момент произошедшего артист находился в состоянии алкогольного опьянения.