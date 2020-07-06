06 июля 2020, 19:42
Адвокат считает, что Соколов мог отредактировать переписку с убитой любовницей
Александра Бакшеева, адвокат потерпевшей стороны в деле Соколова, прокомментировала обнародованную переписку с его любовницей. По ее словам, Олег Соколов мог ее отредактировать. Об этом сообщил сайт Piter.TV.
Отмечается также, что потерпевшая сторона выступала за закрытый формат изучения двух телефонов и двух ноутбуков.
«Я не скрывала, что был конфликт, что были нецензурные SMS-ки. Говорила, что мы были против, чтобы это рассматривалось в открытом заседании, потому что у него [Соколова] были сутки на то, чтобы как-то скорректировать информацию как на компьютерах, так и на телефонах. Детализации в материалах дела надлежащего вида нет, что мы считали неприемлемым», — сказала Бакшеева.
Адвокат попросила отметить, что после совершения убийства Соколов несколько раз звонил в посольство Франции. Она подчеркнула, что в телефонах присутствуют лишь сообщения Анастасии Ещенко, а Соколова — нет.