Адвокат считает, что Соколов мог отредактировать переписку с убитой любовницей

Отмечается также, что потерпевшая сторона выступала за закрытый формат изучения двух телефонов и двух ноутбуков.

«Я не скрывала, что был конфликт, что были нецензурные SMS-ки. Говорила, что мы были против, чтобы это рассматривалось в открытом заседании, потому что у него [Соколова] были сутки на то, чтобы как-то скорректировать информацию как на компьютерах, так и на телефонах. Детализации в материалах дела надлежащего вида нет, что мы считали неприемлемым», — сказала Бакшеева.

Адвокат попросила отметить, что после совершения убийства Соколов несколько раз звонил в посольство Франции. Она подчеркнула, что в телефонах присутствуют лишь сообщения Анастасии Ещенко, а Соколова — нет.