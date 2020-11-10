Адвокат рассказал о решении суда по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Шестой кассационный суд в Самаре отправил дело об изнасиловании уфимской дознавательницы на новое рассмотрение. Адвокат девушки Ирина Валиева считает, что решение было принято в пользу потерпевшей.

«Это решение суда в нашу пользу, потому что оправдательный приговор кассационным судом отменен. И они сегодня опять считаются осужденными. Они под домашним арестом», — процитировало Валиеву РИА «Новости».

По словам правозащитницы, за прошедшие два года дознавательнице в судебных разбирательствах помогала только мать и адвокат.

Девушка обвинила трех начальников в изнасиловании в 2018 году. Позже она рассказывала, что в полицейский участок в Уфе ее привезли на служебной машине. Своих коллег она не боялась, так как с ними был знаком ее отец. В какой-то момент дознавательница поняла, что нужно уходить, но мужчины ее не выпустили. В итоге суд отправил Павла Яромчука на шесть лет в колонию, а Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева — на семь лет.

В июне 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух бывших полицейских. Яромчуку же сократили срок в колонии до четырех лет. В свою очередь девушка заявила, что будет добиваться обжалования этого решения.