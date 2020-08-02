Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова

Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях. В первом нужна экспертиза машины, а во втором — подставное лицо. Подробнее о том, как защитники помогут закрыть уголовное дело против актера, «360» рассказал адвокат Борис Локшин.

«У них могут быть два правдоподобных варианта, которые при надлежащем мастерстве можно обыграть. Первый — что у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным. И машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше. Если проведут экспертизу и обнаружат, что шланг действительно не исправен, то это значит, что ДТП связано с технической неисправностью автомобиля. В наше время можно сделать такую экспертизу, особенно если есть деньги!» — поделился Локшин.

По словам адвоката, второй вариант — это другой водитель.

«Ефремов, видя, что он находится в сильной степени опьянения, вызвал водителя по найму или кого-то постороннего из трезвых и попросил довезти до места. А после ДТП этот неудачник-водитель скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное. И это только я сейчас придумал два варианта, но я же не один такой фантазер. И у других могут быть идеи. Особенно если поднапрячься и знать более детально все обстоятельства, то можно вытянуть что-то еще», — объяснил Борис Локшин.

Адвокат также рассказал, что в 2008 году вел похожее дело. Тогда пьяный мужчина влетел на «Форде» в такси почти на том же месте, где случилась авария с Ефремовым. Погибли два человека: таксист и молодая девушка 19 лет.

«Я защищал водителя и по его просьбе предложил потерпевшей стороне деньги в качестве моральной компенсации и компенсации материальных затрат. Мой клиент готов был платить. Меня за это затравили в прессе. И потом еще в течение нескольких лет травили. Хотя в предложении нет ничего криминального. Виновник не скрывался, его осудили. Просто он пытался выплатить моральную компенсацию», — резюмировал Локшин.

Подзащитному адвоката в 2008 году дали четыре года колонии поселения.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у него есть «козырь», который поможет доказать невиновность актера.