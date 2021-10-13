Адвокат рассказал, что может грозить подростку после стрельбы по заброшенному зданию в Москве

Молодому человеку, который устроил сегодня стрельбу из страйкбольного ружья в Москве, вероятнее всего, будет грозить административная статья о хулиганстве. Помимо этого, его могут поставить на учет ПДН, сказал «360» вице-президент Союза адвокатов России Павел Герасимов.

«С учетом его возраста (стрелку 15 лет — прим. ред.) осмелюсь предположить, что раньше он не привлекался, не судим и, скорее всего, на учете по делам несовершеннолетних не состоит, в таком случае данное происшествие можно квалифицировать как хулиганство — и по статье „Хулиганство“ именно административной, а не уголовной его можно привлечь к ответственности», — сказал специалист.

Герасимов уточнил, что в силу возраста подростка, вероятно, поставят на учет в детской комнате полиции и могут либо вынести предупреждение, либо назначить административный штраф.

«Серьезного наказания по такому составу не будет, потому что общественной опасности не было и умысла на совершение преступления, чтобы привлечь его по уголовной статье, у него не было. По сути, это нарушение общественного порядка», — добавил адвокат.

Стрельба произошла сегодня возле заброшенного здания на Ленинском проспекте. По предварительным данным, чтобы проникнуть туда, молодой человек перелез через забор.