Адвокат признался, что заплатить потерпевшим Ефремову помогли друзья

Уточняется, что артист выплатил три миллиона 110 тысяч рублей родственникам Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы. Каждому из трех пострадавших выдали по миллиону рублей. При этом в настоящий момент счета знаменитости заморожены. Алешкин пояснил, что поддержку Ефремову оказали его друзья.

«Мы не можем комментировать эту информацию, но у Михаила Олеговича очень много друзей», — уточнил юрист.

Накануне СМИ писали, что трое потерпевших по делу Михаила Ефремова отозвали иски о компенсации морального вреда. Это произошло, когда с ними расплатились. В настоящий момент Ефремов ожидает этапирования в ИК-4 Белгородской области.

Суд приговорил актера к 7,5 года колонии за ДТП в центре столицы, в результате которого погиб человек. Вечером 8 июня пьяный актер врезался на своем внедорожнике в грузовик курьера Захарова на Садовом кольце. Водитель фургона скончался на следующее утро от полученных травм.