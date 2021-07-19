Адвокат предрек студентке, сбившей детей в Москве, до 15 лет тюрьмы

Участнице ДТП на улице Авиаторов в Москве Валерии Башкировой может грозить до 15 лет лишения свободы. Такое мнение выразил адвокат Сергей Радько в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Автоюрист считает, что в суде вина автомобилистки будет доказана. По его словам, обстоятельства аварии довольно простые. На видео четко видно, что другая машина на параллельной полосе останавливается перед переходом, и только Mazda Башкировой не тормозит.

В то же время, адвокат счел домашний арест Валерии Башкировой справедливым. Он отметил, что у нее в таком случае действительно нет возможности скрыться от следствия.

Смертельное ДТП с участием Башкировой произошло 16 июля на улице Авиаторов. Студентка засмотрелась в телефон за рулем и сбила троих маленьких детей. Они с мамой и бабушкой переходили дорогу по пешеходному переходу.

В первые сутки умер старший ребенок, который получил перелом основания черепа и впал в кому. Через день стало известно, что скончался его брат. В живых осталась только 9-месячная малышка, за ее жизнь борются врачи. По данным СМИ, ребенок до сих пор остается в отделении нейрохирургии.