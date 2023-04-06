Происшествия 06 апреля 2023, 17:25 Адвокат Полянский рассказал, что делать, если вас сбил самокат Адвокат Полянский посоветовал сфотографировать самокатчика, если он вас сбил

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В случае наезда водителя самоката стоит сфотографировать. Это поможет в случае, если виновник захочет скрыться с места происшествия. Такой совет дал адвокат Степан Полянский. Об этом сообщило ИА НСН.

После аварии специалист посоветовал обратиться в полицию для того, чтобы зафиксировать происшествие. Также, если самокатчик захочет уехать раньше сотрудников органов, важно взять у него контакты.

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«Если ущерб причинен, чтобы вы могли его возместить, вам нужно виновное лицо. Либо он самостоятельно предоставляет эти данные, либо устанавливается сотрудниками правоохранительных органов», — пояснил адвокат.