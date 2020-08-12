Адвокат Пашаев возмутился отношением суда к больному Ефремову

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев высказал возмущение безразличием суда к состоянию актера, которого госпитализировали во вторник, 12 августа.

Он пояснил, что минувшей ночью посетил медицинское учреждение, в котором лежит артист, но так ничего и не узнал. Всю ситуацию он назвал беспределом. Адвокат вспомнил, как скорая помощь приехала за Ефремовым прямо к зданию суда, пишет Life.

«Захожу к нему. Я его лицо вижу — вообще никакой. С врачами общаюсь, говорю: „Что надо?“ Они мне говорят: „Нам надо немедленно его госпитализировать, только не знаем как“», — рассказал журналистам Пашаев.

Юрист отметил, что жена актера собирается обратиться к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы «остановить это все». Также адвокат уточнил, что 12 августа слушания по делу Ефремова не состоятся, его откладывают из-за состояния подсудимого.

Актер находится в реанимации. Ранее его состояние оценивалось как тяжелое. По информации СМИ, врачи предварительно диагностировали артисту инсульт.