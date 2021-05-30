Адвокат оценил, как смерть пострадавшего при выстреле инспектора ДПС в Новосибирске скажется на приговоре

Смерть парня, которого случайно ранил в голову новосибирский полицейский, значительно отяжелит последствия подозреваемого в преступлении. Об этом «360» рассказал адвокат Сергей Горшков.

«Безусловно, это отяжеляет последствия преступления, причем в значительной степени. В случае, если человек выживает, то есть возможность оказать ему любую материальную помощь либо иную, уход какой-то — попытаться хоть каким-то образом загладить причиненный ущерб. Гибель человека — это весьма серьезные последствия, это крайние последствия по большому счету», — отметил юрист.

По словам собеседника, теперь родственники погибшего могут предъявить весьма существенные претензии не только к полицейскому, который стрелял в него, лично, но и к МВД.

«Безусловно это отразится на наказании. <…> Наказание будет близиться к максимальному», — добавил Горшков.

Накануне сотрудник ГИБДД во время задержания 19-летнего парня под Новосибирском после погони достал табельный пистолет и случайно нажал на курок. Пуля попала молодому человеку в голову. Врачи всю ночь и утро боролись за его жизнь. Днем 30 мая раненый умер.