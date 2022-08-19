Адвокат охранника «Ельцин Центра» назвал показательным дело о порче картины

В Екатеринбурге прошло первое заседание суда по делу против охранника «Ельцин Центра», который изрисовал картину Анны Лепорской «Три фигуры». Александр Васильев признал вину и раскаялся, но суд не пошел ему навстречу. Адвокат Алексей Бушмаков назвал разбирательство показательным и рассказал «360», на какое наказание рассчитывает.

Заседание прошло в зале судебного участка № 2 Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Александра Васильева обвинили в вандализме за то, что в декабре прошлого года он ручкой нарисовал глаза на картине ученицы Казимира Малевича. Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Чувствует он себя плохо, в связи с этим мы попросили суд о рассмотрении дела в его отсутствие. Однако суд, абсолютно не мотивируя, отказал. Это впервые за мою 10-летнюю практику Алексей Бушмаков адвокат.

Защита также просила прекратить дело в связи с назначением судебного штрафа, но суд отказал, так как охранник не возместил ущерб. Адвокат сообщил, что страховая компания уже сделала это, выплатив 250 тысяч рублей, и не просила денег от подсудимого. Кроме того, ему отказали в рассмотрении дела в особом порядке.

«Вот такое показательное дело на всю Россию, чтобы видели, что так делать нельзя», — сказал Алексей Бушмаков.

Следующее заседание назначили на 26 августа. Из-за проблем с работой Александр Васильев живет на сбережения. Адвокат рассказал, что с учетом его признания, раскаяния и извинений будет настаивать на наказании в виде штрафа на сумму 10–20 тысяч рублей.