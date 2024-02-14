Происшествия 14 февраля 2024, 23:46 Адвокат избивавших прохожих подростков пригрозил судье адом 72.ru: в Тюмени адвокат угрожал судье адом за арест подопечных подростков РИА «Новости»

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Защитник подростков, которых подозревают в избиении людей в Тюмени, резко высказался в адрес судьи и прокурора. Во время заседания суд решил отправить школьников под арест, сообщил сайт 72.ru.

Решение судьи не понравилось адвокату. Он считает, что фигуранты не заслужили такого наказания, поэтому судья и прокурор «будут гореть».

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«Я судью предупредил. И буду свидетелем в Судный день, когда он будет использован в качестве дров в огне адском. Это истина, а не юриспруденция. На юриспруденцию плевать хотят все здесь», — произнес адвокат.

Подопечные мужчины попали оказались на скамье подсудимых по подозрению в участии в драке. По версии следствия, двое подростков и восемнадцатилетний юноша избивали школьников в местном торговом центре.

Ранее в тюменских пабликах опубликовали видео, на котором компания подростков избивает человека на улице, и еще одного в помещении. Полиция начала проверку.