Адвокат избитой стримером модели рассказал о ее травмах

Модель Алена Ефремова и ее адвокат Мансур Гильманов просят установить личность стримера Mellstroy и привлечь его к ответственности за избиение девушки в прямом эфире. Заявление уже подано в полицию.

«Мы просим провести проверку случившегося, установить личность подозреваемого и привлечь его к ответственности. Возможно, Андрей Бурим — это псевдоним блогера, мы не знаем точно. Алена с ним раньше не общалась, не знала его лично до этого случая. Мы не видели анкетных данных, поэтому просим установить личность», — объяснил «360» адвокат потерпевшей Мансур Гильманов.

Он также добавил, что Ефремова никогда не смотрела стримы Mellstroy. На встречу ее пригласил знакомый через Instagram. Он обещал, что там будет весело, обещал вечеринку.

«Ни договора, ни денежного вознаграждения — ничего не предполагалось. Просто Алене предложили поехать на вечеринку. Информацию о постановке мы также опровергаем», — добавил Гильманов.

Защитник заявил, что у его потерпевшей диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас Ефремова чувствует себя плохо.

«Она несколько дней находится дома официально на больничном. Обращалась к врачам, проходит лечение. Про материальную компенсацию морального вреда мы пока не думали, Алена просто хочет, чтобы возбудили дело в отношении него. Чтобы он понес наказание», — заключил Гильманов.

Блогер Андрей Бурим избил свою знакомую в прямом эфире — он ударил девушку несколько раз лицом об стол. После этого он вытолкнул Ефремову из кадра.