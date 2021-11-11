Адвокат из Нижнекамска выпал из окна восьмого этажа и погиб. Видео

Нижнекамский адвокат выпала из окна восьмого этажа. Женщина разбилась насмерть До этого она на машине врезалась в детскую площадку. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что автомобиль Валиевой врезался в детскую площадку. Позже ее тело нашли на площадке перед подъездом. Это произошло рано утром 10 ноября. Известно, что известный в городе юрист в этом доме не жила.

Как рассказали «360» в пресс-службе СУ СК России по Татарстану, сотрудники ведомства разбираются в обстоятельствах гибели адвоката.