Адвокат Ефремова попросил суд разрешить актеру прогулки ради здоровья

Адвокат Эльман Пашаев ходатайствует о разрешении прогулок своему подзащитному Михаилу Ефремову. При этом отменять домашний арест не нужно.

«Мы не говорим о залоге или о чем-то таком. Пусть остается домашний арест. Но мы просим разрешить Ефремову прогулки — по часу в день», — заявил Пашаев ТАСС.

Он добавил, что Ефремову эти прогулки нужны по состоянию здоровья. Уже 17 августа Московский городской суд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста актеру.

Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда 11 августа еще до начала очередного заседания. Актера доставили на скорой в Боткинскую больницу. Заседание перенесли на 18 августа. СМИ сообщили, что у Ефремова случилось сужение сосудов мозга на фоне алкоголизма.

Михаила Ефремова обвиняют в смертельном ДТП, которое он спровоцировал 8 июня. Джип актера выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в крови Ефремова были алкоголь и наркотики. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.