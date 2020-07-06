facebook_pixel
    06 июля 2020, 15:40

    Адвокат Добровинский рассказал о доказательствах того, что в момент ДТП Ефремов был за рулем

    Анастасия Кременчугская

    Александр Добровинский, адвокат, рассказал, что существуют доказательства того, что в момент смертельной аварии на Арбате за рулем находился сам Михаил Ефремов, актер театра и кино. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Адвокат Добровинский рассказал о доказательствах того, что в момент ДТП Ефремов был за рулем

    «Слушайте, я видел экспертизу, которая говорит, что „эйрбэг“ (подушка безопасности), которая выскочила из-под руля водителя, и в которую стукнулся, тюкнулся Ефремов. На ней остались эпителии и жировые отделения обвиняемого, то есть Михаила Олеговича Ефремова», — пояснил Добровинский.

    Помимо этого, он подчеркнул, что существуют и видеодоказательства с камер наблюдения на дорогах. Они свидетельствуют о том, что за рулем был именно Ефремов, а не кто-то другой.

    Ранее адвокат говорил, что расследование завершено, и семья погибшего Сергея Захарова имеет право ознакомиться с делом.

    Напомним, Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, заявил, что его клиент отказывается признавать свою вину в смертельной аварии, произошедшей на Смоленской площади. Он также подчеркнул, что в момент ДТП в автомобиле могли находиться хоть десять человек, включая артиста.