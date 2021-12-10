Адмирал Касатонов объяснил ситуацию с украинским кораблем возле Керченского пролива

Приблизившийся к Керченскому проливу украинский корабль «Донбасс» не является боевым и не представлял опасности, а его поход был «проверкой на бдительность» со стороны Украины. Об этом ИА НСН рассказал бывший главком Черноморского флота России, адмирал Игорь Касатонов.

«Первичное предназначение корабля „Донбасс“ — это плавмастерская. Там изначально не предусмотрено никакое оружие. Какой-то переполох — это ерунда. 18 миль — это очень далеко. Ход у этого корабля маленький, его сто раз можно было утопить за эти 18 миль. Наверное, хотели проверить на бдительность нашу структуру», — пояснил военный.

Он добавил, что перекрыть Керченский пролив Украина не сможет, однако Россия должна не терять бдительности и следить за подобными действиями.