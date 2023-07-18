Происшествия 18 июля 2023, 18:40 Администрация Железноводска начала поиски вандала, который сломал памятник рыбаку

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Неизвестный сломал удочку у памятника рыбаку во время катания на катамаране в Железноводске в Ставропольском крае. Сейчас поисками злоумышленника занимается администрация. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Помощник главы города Евгения Бакулина заявила, что удочку у рыбака ломают уже не впервые. Чаще всего такие ситуации происходят зимой, когда к памятнику можно подойти по льду. Она сообщила также, что на памятник направлены камеры. Кроме того, там регулярно работает полицейский патруль.

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«Стараемся как-то так сделать удочку крепче, но, видите, люди, все равно — есть цель, не вижу препятствий», — рассказала Бакулина.