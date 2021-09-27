Администрация Ульяновска занялась поиском стаи собак после нападения на инвалида

Администрация Ульяновска начала проверку по факту нападения бездомных собак на инвалида-колясочника. Стая атаковала мужчину, когда он гулял со своим псом.

Видео атаки ранее появилось в соцсетях. По данным очевидцев, животные набросились на инвалида на проспекте Ливанова. На опубликованных кадрах видно, что псы прибежали со стороны находящейся там стройки и начали нападать на собаку мужчины.

Тот пытался их отгонять их. В итоге, чтобы спасти питомца, он упал на землю и обнял собаку. Агрессивные животные убежали.

В администрации города заявили, что во время проверки установят, являются животные безнадзорными или кому-то принадлежат. Одновременно поисками псов занялись сотрудники служба по отлову собак вместе с волонтерами. После поимки животные будут помещены в приют временного содержания, уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, мужчина, на собаку которого набросились псы, серьезно не пострадал.