Администрация Салехарда выплатит компенсацию пенсионерке, провалившейся под пол дома

Администрация Салехарда выплатит компенсацию пенсионерке. Женщина провалилась под пол на первом этаже в многоквартирном доме. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

«Местной администрацией организовано проведение поддерживающих мероприятий в указанном многоквартирном доме», — уточнили в ведомстве.

Женщина провалилась под пол ниже колена. В больнице ей диагностировали несколько ушибов. Она подала в суд, чтобы получить компенсацию в 30 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск.