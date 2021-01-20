Администрация рассказала подробности о проверке в школах Красноармейска после отравления детей

Учащиеся двух школ Красноармейска массово пожаловались на плохое самочувствие. В образовательных учреждениях сразу же начали проводить проверку, о ходе которой «360» рассказала начальник отдела образования администрации Красноармейска Лариса Лазарева.

«Обе школы связаны тем, что питание готовится на базе пищеблока школы №4 и доставляется в термосах в школу №3. Проверили пищеблоки, проверили ситуацию с состоянием помещений, продуктами питания. Там же работала компания, которая организует питание в школах», — сообщила Лазарева.

Она добавила, что на проверке присутствовали представители медико-санитарной части №154 и Роспотребнадзора. Специалисты взяли все необходимые смывы и анализы. Пока проверка продолжается. Лазарева подчеркнула, что контроль питания проводится ежедневно работниками образовательного учреждения. Кроме того, в школах организован родительский контроль.

«Представители образования тоже ежедневно выходят в школы. То есть пробы снимались, маркиражная комиссия работала. У членов маркиражной комиссии никаких симптомов нет, поэтому мы находимся в некотором замешательстве. Я думаю, что выводы пока делать рано», — заявила начальник отдела образования.

По словам Лазаревой, к вечеру 19 января на плохое самочувствие пожаловался 41 школьник. Сейчас, согласно данным врачей, с аналогичными симптомами насчитывается в общей сложности 90 детей.

«Дети все из разных классов. Мы ищем причину, с чем связано [отравление]. Сейчас мы работаем с Роспотребнадзором, определяемся по дальнейшим действиям. По-прежнему госпитализаций нет, дети все лечатся амбулаторно», — уточнила начальник отдела образования.

Ранее пресс-служба администрации городского округа сообщила, что 41 учащийся школ №№3 и 4 пожаловался 19 января на плохое самочувствие. Медики выявили признаки отравления. После этого прокуратура начала проводить проверку.