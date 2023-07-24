Эксклюзив 24 июля 2023, 22:23 Администрация «Острова мечты» отказалась отвечать за травму 7-летнего посетителя аттракциона Freepik

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Администрация парка развлечений «Остров мечты» дала официальный ответ по поводу травмирования ребенка во время катания на аттракционе «Полет в тоннеле». Руководство заявило, что в парке соблюдаются все меры безопасности, а жалоб от мальчика и его матери не поступало длительное время после катания.

«Приоритет „Острова Мечты“ — это полная безопасность и удобство наших гостей, поэтому перед каждым катанием, помимо обязательного закрепления дуг безопасности, операторы аттракционов также проверяют комфортность посадки гостей», — сообщила администрация.

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Семилетний мальчик получил травму полового члена в результате неудачного крепления при посадке на американскую горку. По словам матери, сын терпел боль две минуты, после чего его увезли на скорой.

В администрации парка ответили, что после сообщения о травмировании ребенка провели проверку, «действуя по отработанному сценарию». В результате установили, что жалоб на состояние мальчика не поступало длительное время после катания на аттракционе.

«Результаты просмотра камер видеонаблюдения не выявили нарушения работы аттракциона и каких-либо действий мальчика, свидетельствующих о получении им травмы во время катания на аттракционе», — заявили в администрации.

Мать мальчика сообщила Telegram-каналу Shot, что сотрудники парка лишь «посмеялись над проблемой». Женщине только вернули деньги за билет на аттракцион.