Происшествия 07 апреля 2024, 09:42 Администрация Оренбурга предупредила об ухудшении ситуации с паводком в городе Мэрия Оренбурга сообщила об эвакуации 428 горожан из-за паводка Пресс-служба МЧС

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Ситуация с паводком в Оренбурге усложняется, спасатели продолжают эвакуировать жителей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

За последние сутки уровень Урала повысился еще на 28 сантиметров. Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленных районов 428 оренбуржцев, в том числе 27 детей.

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«Подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений — СНТ „Соловушка“, „Газовик“, „Мичуринец“, „Пенсионер“, „Дубки“, „Луч“ и другие, расположенные в пойме реки Урал», — указали в пресс-службе.

В администрации Оренбурга добавили, что оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Для ликвидации последствий паводков спасатели задействовали 78 единиц техники и 11 плавсредств.

Ранее правительство региона предупредило, что вода уже подступила к многоэтажкам в городе. Сложная ситуация с паводком также фиксируется в Орске — в зоне затопления работают более 700 сотрудников МЧС. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал ситуацию в регионе сложной.