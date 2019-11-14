Администрация ямальской школы объяснила фото червя в каше жаждой популярности

Пользователь соцсети «ВКонтакте» опубликовал в сообществе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» фотографию с червяком в тарелке гречневой каши.

«Вот такую еду с „вкусняшками“ дают детям в столовой 3-й школы за 190 рублей», — сообщала подпись к снимку.

Комментаторы высказали сомнения в правдоподобности снимка, однако несколько участников дискуссии заявили, что червяка в каше «видела вся параллель 11-го класса».

Директор школы Марина Аввакумова отметила, что к администрации школы ученики по этому вопросу не обращались.

«Когда случается конфликт, я об этом узнаю первой. Дети знают, что мои двери всегда открыты. Но дети не посчитали необходимым поставить кого-то в известность и выложили фотографию в интернет. Сегодня мы провели внутреннюю проверку: просыпали все мешки с крупами, проверили все документы. Вопросов к качеству продукции и технологии приготовления у нас нет», — заявила Аввакумова.

По словам директрисы, автор снимка мог гнаться за вниманием.

«Они размещают на своих страницах в соцсетях информацию, чтобы набрать наибольшее количество лайков, подписчиков и привлечь к своей странице как больше внимания», — пояснила Аввакумова.