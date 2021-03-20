Администрация Химок открыла горячую линию для пострадавших от взрыва в многоэтажке

Пострадавшие от взрыва в многоэтажном доме Химок на улице Зеленая могут обратиться на телефон горячей линии, который открыла администрация городского округа. Такое объявление появилось на двери подъезда пострадавшего дома, сообщил корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Об этом также говорится в сообщении пресс-службы муниципального образования.

«Для пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме, расположенном по адресу: микрорайон Левобережный, улица Зеленая, дом 16, — работает телефон горячей линии +7 (495) 572-65-00», — говорится в сообщении.

Взрыв прогремел на восьмом этаже жилого дома в Химках в минувшую пятницу, 19 марта. В результате разрушены оказались потолок и межкомнатные перегородки. Взрывная волна выбила окна и повредила соседние квартиры.

Спасатели вытащили из-под завалов четырех человек. Их срочно отправили в больницу с травмами и ожогами. Погибли четыре человека, в том числе один ребенок. В качестве предварительной причины взрыва назвали утечку газа.

Оказание помощи пострадавшим семьям взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жильцов пострадавших квартир разместили в гостинице. Также им предоставят помощь психолога.

Семьям погибших при взрыве дома выделят компенсации в размере одного миллиона рублей. Также денежные выплаты получат пострадавшие в результате ЧП.

Сегодня стало известно, что одним из погибших в результате взрыва стал сын 75-летней Любови Алексеевны. Пенсионерка — инвалид второй группы. В тот день ее сын сидел за компьютером. Взрывная волна обрушила на него стену, мать не смогла ему помочь.