Администрация Химок открыла горячую линию для пострадавших от взрыва в многоэтажке
Пострадавшие от взрыва в многоэтажном доме Химок на улице Зеленая могут обратиться на телефон горячей линии, который открыла администрация городского округа. Такое объявление появилось на двери подъезда пострадавшего дома, сообщил корреспондент «360».
Об этом также говорится в сообщении пресс-службы муниципального образования.
«Для пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме, расположенном по адресу: микрорайон Левобережный, улица Зеленая, дом 16, — работает телефон горячей линии +7 (495) 572-65-00», — говорится в сообщении.
Взрыв прогремел на восьмом этаже жилого дома в Химках в минувшую пятницу, 19 марта. В результате разрушены оказались потолок и межкомнатные перегородки. Взрывная волна выбила окна и повредила соседние квартиры.
Спасатели вытащили из-под завалов четырех человек. Их срочно отправили в больницу с травмами и ожогами. Погибли четыре человека, в том числе один ребенок. В качестве предварительной причины взрыва назвали утечку газа.
Оказание помощи пострадавшим семьям взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жильцов пострадавших квартир разместили в гостинице. Также им предоставят помощь психолога.
Семьям погибших при взрыве дома выделят компенсации в размере одного миллиона рублей. Также денежные выплаты получат пострадавшие в результате ЧП.
Сегодня стало известно, что одним из погибших в результате взрыва стал сын 75-летней Любови Алексеевны. Пенсионерка — инвалид второй группы. В тот день ее сын сидел за компьютером. Взрывная волна обрушила на него стену, мать не смогла ему помочь.