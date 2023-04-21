Происшествия 21 апреля 2023, 17:06 Администрации Хабаровска нашла нарушения в работе сотрудников детского сада № 120

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Администрация Хабаровска провела проверку детского сада № 120 после того, как в Сети распространилась аудиозапись, на которой сотрудники учреждения некорректно обращаются с детьми. Об этом сообщил transsibinfo.com.

Проверку начали после жалобы местной жительницы. В результате выяснилось, что нарушения действительно были. В частности, воспитатели недостаточно контролировали поведение детей.

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После проверки воспитателя группы, оказавшуюся в центре скандала, уволили. Ее помощница и заместитель директора сада получили выговор.

Ранее мать одного из воспитанников детского сада № 120 заявила о некорректном обращении воспитателей с детьми. Женщина записала грубые высказывания работников, оставив свой телефон с включенным диктофоном в шкафчике.