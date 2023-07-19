19 июля 2023, 12:55
Администраторов популярных Telegram-каналов арестовали в Москве за вымогательство
МВД опубликовало видео задержания в Москве администраторов популярных Telegram-каналов
Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БТСМ) МВД России задержали двух москвичей. Их подозревают в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере через интернет-ресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации ведомства, злоумышленники в составе группы лиц организовали работу сети Telegram-каналов. Через них под видом новостных сообщений они распространяли заведомо ложную информацию. Она была направлена на очернение чести, достоинства и деловой репутации граждан и компаний. За ее удаление и отказ от дальнейшего распространения фигуранты требовали крупные суммы. Деньги переводили мошенникам в криптовалюте на анонимные электронные кошельки.
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«Полицейскими в жилищах подозреваемых проведены обыски. Обнаружены и изъяты технические средства, подтверждающие их причастность к противоправной деятельности, документы, наличные деньги и другие предметы», — говорится в сообщении.
Пресс-служба МВД также опубликовала кадры задержания владельцев Telegram-каналов.
Против злоумышленников следователи возбудили дело по части 3 статьи 163 («вымогательство») Уголовного кодекса Российской Федерации. Их заключили под стражу.
Ранее мошенники придумали новую схему обмана с фейковыми приложениями банков.
МВД РФ
Москва 2023
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