Происшествия 19 июля 2023, 12:55 Администраторов популярных Telegram-каналов арестовали в Москве за вымогательство МВД опубликовало видео задержания в Москве администраторов популярных Telegram-каналов РИА «Новости»

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Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БТСМ) МВД России задержали двух москвичей. Их подозревают в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере через интернет-ресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ведомства, злоумышленники в составе группы лиц организовали работу сети Telegram-каналов. Через них под видом новостных сообщений они распространяли заведомо ложную информацию. Она была направлена на очернение чести, достоинства и деловой репутации граждан и компаний. За ее удаление и отказ от дальнейшего распространения фигуранты требовали крупные суммы. Деньги переводили мошенникам в криптовалюте на анонимные электронные кошельки.

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«Полицейскими в жилищах подозреваемых проведены обыски. Обнаружены и изъяты технические средства, подтверждающие их причастность к противоправной деятельности, документы, наличные деньги и другие предметы», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МВД также опубликовала кадры задержания владельцев Telegram-каналов.

Против злоумышленников следователи возбудили дело по части 3 статьи 163 («вымогательство») Уголовного кодекса Российской Федерации. Их заключили под стражу.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана с фейковыми приложениями банков.