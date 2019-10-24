Администратор цирка, где медведь во время представления напал на дрессировщика, рассказала об инциденте

Администратор рассказала, что инцидент занял совсем короткое время, и даже не все поняли, что произошло. Всем, кто покинул зал после нападения, вернули деньги. Однако Мисик подчеркнула, что остальная часть представления прошла гладко.

Она указала, что подобное случилось впервые, и допустила, что больше цирк не будет брать крупных животных.

«Сами в шоке. И дрессировщик… Он не винит животное и склоняется к тому, что были вспышки фотоаппаратов. Для животного достаточно доли секунды, чтобы оно среагировало. Это не домашнее животное. Винить животное в этом нет смысла, и наказывать его никто не будет. Дрессировщик очень любит своих животных», — поделилась Мисик.

Отмечается, что СК РФ заинтересовался инцидентом из-за отсутствия заграждений между ареной цирка и зрительным залом.