  • Администратор цирка, где медведь во время представления напал на дрессировщика, рассказала об инциденте

    24 октября 2019, 14:57

    Ирина Нагайникова

    В Карелии цирковой медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей. Администратор цирка Людмила Мисик объяснила, что животное могло испугаться фотовспышек, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Администратор рассказала, что инцидент занял совсем короткое время, и даже не все поняли, что произошло. Всем, кто покинул зал после нападения, вернули деньги. Однако Мисик подчеркнула, что остальная часть представления прошла гладко.

    Она указала, что подобное случилось впервые, и допустила, что больше цирк не будет брать крупных животных.

    «Сами в шоке. И дрессировщик… Он не винит животное и склоняется к тому, что были вспышки фотоаппаратов. Для животного достаточно доли секунды, чтобы оно среагировало. Это не домашнее животное. Винить животное в этом нет смысла, и наказывать его никто не будет. Дрессировщик очень любит своих животных», — поделилась Мисик.

    Отмечается, что СК РФ заинтересовался инцидентом из-за отсутствия заграждений между ареной цирка и зрительным залом.