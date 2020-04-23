Администратор «Отеля 55» лишилась глаза после того, как в нее стреляли

По данным врачей, состояние пациентки было опасным для жизни. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался хозяин отеля, в котором работала пострадавшая. На месте происшествия изъяли различное оружие и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».