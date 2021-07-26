Административное здание загорелось во Владивостоке

На 18-ом этаже административного здания во Владивостоке произошел пожар. Причиной стало короткое замыкание, рассказал сайт «Мир 24» со ссылкой на Главное Управление МЧС России по Приморскому краю.

Уточняется, что пожарные прибыли на место вызова уже через семь минут. Из горящего здания были эвакуированы более 500 человек. В 15:34 по местному времени очаг был локализован, в 16:10 открытое горение ликвидировано полностью.

«Благодаря сработке системы управления эвакуацией и грамотным действиям персонала учреждения в качестве превентивных мер была проведена эвакуация всех находящихся в здании людей. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.