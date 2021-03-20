Административное здание загорелось в Сургуте. 7 человек пострадали

Ночью в Сургуте начался пожар в двухэтажном административно-бытовом здании на улице Промышленной. Огонь распространился на площади 3,6 тысячи «квадратов». Пострадали семь человек.

«Четверо человек госпитализированы с ушибами и переломами — получили при эвакуации, два человека — [с отравлением] продуктами горения и один получил ожоги, но он от госпитализации отказался», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным сайта спасательного ведомства, сообщение о пожаре поступило в 04:15 (02:15 по московскому времени). Из здания вывели 25 человек. Огонь загорелся на втором этаже. Пожар потушили через три часа. Чтобы люди не замерзли, к зданию подогнали автобус и развернули пункт временного размещения в школе № 29.

В МЧС добавили, что второй этаж этого здания — жилой. Там поселили работников предприятия, которому принадлежит это строение. Прокуратура начала проверять обстоятельства ЧП. Информации о причинах пожара пока нет.