Происшествия 28 июля 2023, 18:08 Административное здание загорелось в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел в Санкт-Петербурге. В Красногвардейском районе на Большой Пороховской загорелось административное здание. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Пламя распространилось на площади в 350 квадратных метров. На тушение пожара пришлось потратить порядка трех часов. В ликвидации пламени принимали участие 32 человека личного состава на шести единицах спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.