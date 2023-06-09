Эксклюзив 09 июня 2023, 17:33 Административное здание загорелось в районе Печатники в Москве На юго-востоке Москвы потушили административное здание на площади сто квадратных метров Соцсети

Читать 360tv в

Пожар в административном здании на 2-м Южнопортовом проезде в Печатниках распространился на 100 квадратных метров, сообщил источник «360».

Сигнал о пожаре по адресу 2-й Южнопортовый проезд, д. 26А стр. 16 поступил в 15:24. Людей эвакуировали, информации о пострадавших не поступало.

Реклама

На месте возгорания начали работать сотрудники МЧС. По предварительным данным, в здании загорелся полиэтилен и утеплитель.

К месту происшествия отправили пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

Позже источник сообщил, что пожар удалось потушить.