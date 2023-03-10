Эксклюзив 10 марта 2023, 15:43 Административное здание загорелось в районе Люблино «360»: в районе Люблино горят 15 кв. м. административного здания

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В районе Люблино загорелось административное здание. Об этом сообщил источник «360».

На место уже выехали сотрудники экстренных служб. В ликвидации огня участвует 20 пожарных расчетов.

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По словам источника, пламя распространилось отрытым способом. К 1530 по московскому времени площадь пожара составила 15 квадратных метров.

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О жертвах, пострадавших и причинах возникновения огня пока не сообщается.