Происшествия 21 августа 2023, 10:41 Административное здание загорелось в Челябинске

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Возгорание произошло в административном здании по улице Нефтебазовой в городе Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, пламя охватило кровлю двухэтажного здания. На месте работают сотрудники МЧС, специалисты устанавливают причины произошедшего.

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Отмечается, что в момент возгорания людей в здании не было, в результате пожара никто не пострадал.