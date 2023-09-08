Важное 08 сентября 2023, 17:54 Административное здание загорелось после падения обломков дрона в Брянске Богомаз: возгорание началось в здании в Брянске после падения обломков БПЛА

Читать 360tv в

Административное здание загорелось в Брянске после падения обломков запущенного украинцами беспилотника. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, украинские террористы снова попытались атаковать промышленный объект в Брянске с помощью дрона. Силы радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА.

Реклама

«Во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание», — написал Богомаз.

На месте работают все оперативные и экстренные службы, в том числе пожарные расчеты, сообщил губернатор. При падении обломков беспилотника никто не пострадал, подытожил глава Брянской области.

По данным Минобороны России, 8 сентября около 17:30 киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с помощью дронов.

«Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе», — указали в ведомстве.