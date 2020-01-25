Административное здание загорелось на севере Москвы

Пожар начался в административном здании на Сигнальном проезде. На место уже прибыли пожарные, но очаг возгорания пока не нашли.

Как рассказал источник «360», пожар вспыхнул 25 января на первом этаже здания по адресу Сигнальный проезд, 18. «Поступила заявка, что якобы загорание автомобиля. Наши подразделения прибыли. По внешним признакам наблюдается серый дым, но пока очаг не обнаружен», — уточнили в пресс-службе МЧС. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.