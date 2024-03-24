Происшествия 24 марта 2024, 15:38 «Абсурд». На фото предполагаемых боевиков из Crocus City Hall нашли признаки фейка Эксперт АНО «Диалог» Ви обратил внимание на деталь фото боевиков из Crocus City РИА «Новости»

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Руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви обратил внимание на деталь снимка предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в Crocus City Hall. Эксперт поделился своим мнением в Telegram-канале.

Ви уточнил, что речь идет о фото на фоне флага ИГИЛ*. В Сети утверждали, что на кадре с размытыми лицами запечатлели четырех мужчин, напавших на зрителей в концертном зале в Красногорске.

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Специалист обратил внимание на положение рук сфотографированных людей. На снимке видно, что террористы подняли вверх левую руку.

«Это какой-то абсурд, в исламе левая рука считается „грязной“. Ею нельзя указывать на Аллаха, только правой», — подчеркнул Ви.

Он отверг версию о том, что фото отзеркалили, так как флаг ИГИЛ* с печатью пророка остался в правильном положении. Эта информация ставит под сомнение версию о причастности запрещенной организации к теракту.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон сразу после теракта заявил о непричастности Украины к трагедии и обвинил во всем ИГИЛ*. Любые оправдания украинских властей до окончания расследования нужно рассматривать в качестве улик, считает дипломат.

* «Исламское государство», ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России.