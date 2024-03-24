24 марта 2024, 15:38
«Абсурд». На фото предполагаемых боевиков из Crocus City Hall нашли признаки фейка
Эксперт АНО «Диалог» Ви обратил внимание на деталь фото боевиков из Crocus City
Руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви обратил внимание на деталь снимка предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в Crocus City Hall. Эксперт поделился своим мнением в Telegram-канале.
Ви уточнил, что речь идет о фото на фоне флага ИГИЛ*. В Сети утверждали, что на кадре с размытыми лицами запечатлели четырех мужчин, напавших на зрителей в концертном зале в Красногорске.
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Специалист обратил внимание на положение рук сфотографированных людей. На снимке видно, что террористы подняли вверх левую руку.
«Это какой-то абсурд, в исламе левая рука считается „грязной“. Ею нельзя указывать на Аллаха, только правой», — подчеркнул Ви.
Он отверг версию о том, что фото отзеркалили, так как флаг ИГИЛ* с печатью пророка остался в правильном положении. Эта информация ставит под сомнение версию о причастности запрещенной организации к теракту.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон сразу после теракта заявил о непричастности Украины к трагедии и обвинил во всем ИГИЛ*. Любые оправдания украинских властей до окончания расследования нужно рассматривать в качестве улик, считает дипломат.
* «Исламское государство», ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России.
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Стрельба в Crocus City Hall
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