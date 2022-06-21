Шасси загорелось у самолета А-24 при посадке в Иркутске

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку происшествия в аэропорту Иркутска, шасси самолета Ан-24 загорелось при посадке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествие произошло в 19:19 по местному времени, самолет выполнял рейс по маршруту Бодайбо — Иркутск. При посадке у воздушного судна заклинило левое шасси с возгоранием двух колес.

В момент посадки на борту находились четверо членов экипажа и 38 пассажиров. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие на место оперативное службы Иркутского аэропорта.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, сотрудники прокуратуры начали проверку законодательства о безопасности полетов.

Ранее СК по Якутии возбудил уголовное дело по факту пропажи в воздухе самолета Ан-2 в Якутии.