Лже-сотрудница банка обманула ямальца на 930 тысяч рублей

Очередной жертвой телефонного мошенничества стал житель Муравленко (ЯНАО), лишившийся более 900 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональное управление МВД.

С мужчиной связалась неизвестная женщина и представилась сотрудницей банка. Она убедила собеседника, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы прервать операцию, «банковская служащая» дала ямальцу ряд указаний, которые он выполнил. В результате мужчина набрал кредитов на 930 тысяч рублей. Он понял, что его обманули и обратился за помощью к правоохранителям.