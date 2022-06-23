Пенсионер из Челябинска избил свою 85-летнюю тещу

Пенсионер из Челябинска избил с помощью клюшки свою 85-летнюю тещу. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

Ситуация произошла 22 июня в квартире дома на улице Сталеваров.

«К приехавшим бойцам обратилась женщина 1964 года рождения и рассказала, что ее мать избил сожитель», — сообщили в ведомстве.

В результате пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Злоумышленника задержали сотрудники полиции.