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    23 июня 2022, 23:31

    Пенсионер из Челябинска избил свою 85-летнюю тещу

    Арина Бобкова

    Пенсионер из Челябинска избил с помощью клюшки свою 85-летнюю тещу. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

    Ситуация произошла 22 июня в квартире дома на улице Сталеваров.

    «К приехавшим бойцам обратилась женщина 1964 года рождения и рассказала, что ее мать избил сожитель», — сообщили в ведомстве.

    В результате пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Злоумышленника задержали сотрудники полиции.