Строительные поддоны загорелись в Воронеже на 500 «квадратах». Видео

В Воронеже произошел крупный пожар. Возгорание началось на территории промзоны в Ленинском районе города и распространилось на площадь в 500 квадратных метров.

Строительные поддоны загорелись на улице Кривошеина, сообщил Telegram-канал «Блокнот. Воронеж» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Сначала огонь охватил 200 «квадратов» промзоны, позже площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров.

Источник фото: «ВКонтакте»

Горение, по данным спасателей, происходит на открытой площади. В МЧС его охарактеризовали как интенсивное.

На кадры, снятые очевидцами, попали столбы пламени и дым. В соцсетях пишут, что насчитали на месте более 10 пожарных машин.