26 октября 2021, 23:06
Строительные поддоны загорелись в Воронеже на 500 «квадратах». Видео
В Воронеже произошел пожар на площади 500 квадратных метров
В Воронеже произошел крупный пожар. Возгорание началось на территории промзоны в Ленинском районе города и распространилось на площадь в 500 квадратных метров.
Строительные поддоны загорелись на улице Кривошеина, сообщил Telegram-канал «Блокнот. Воронеж» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Сначала огонь охватил 200 «квадратов» промзоны, позже площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров.
Источник фото: «ВКонтакте»
Горение, по данным спасателей, происходит на открытой площади. В МЧС его охарактеризовали как интенсивное.
На кадры, снятые очевидцами, попали столбы пламени и дым. В соцсетях пишут, что насчитали на месте более 10 пожарных машин.