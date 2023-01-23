Эксклюзив 23 января 2023, 16:54 «50 тысяч евро им оказалось мало». Автор передачи "Куклы" рассказал, как его обворовали Телепродюсер Григорьев напомнил, как грабители завладели его миллионами рублей в долларах РИА «Новости»

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МВД совместно с ФСБ задержали подозреваемого в нападении на дом телепродюсера, автора передачи «Куклы» Владимира Григорьева. В январе прошлого года неизвестные проникли в дом продюсера и, представившись сотрудниками ФСБ, похитили более десяти миллионов рублей в долларах и евро. Григорьев в беседе с «360» рассказал, как все это происходило.

«Похитителей было двое. Они представились сотрудниками ФСБ. При этом они пригрозили пистолетами, гранатой и шприцем с какой-то непонятной жидкостью», — рассказал Григорьев.

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По словам телепродюсера, в доме, кроме него, находились еще трое человек, которых пристегнули наручниками к батареям. Сами же злоумышленники угрожали сначала шприцем, рассказывая о последствиях. После чего Григорьев отдал 50 тысяч евро.

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На этом преступники не успокоились и стали угрожать гранатой. Хозяину дома пришлось передать им пачку новых, еще не распечатанных 100 тысяч долларов. При этом, со слов потерпевшего, нападавшие приказали ему на следующий же день уехать из России и больше не возвращаться. В противном случае они обещали вернуться.

Тем временем в Петербурге состоялся суд над мужчиной, который попросил у посетителя кафе телефон, якобы позвонить, а сам воспользовался доверчивостью жертвы и перевел себе пять тысяч рублей. Суд приговорил обвиняемого к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима.