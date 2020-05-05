48-этажный небоскреб загорелся в ОАЭ. Видео

В городе Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах загорелся 48-этажный небоскреб Abbco Tower. Судя по видео, размещенным в соцсетях, огонь охватил практически все здание.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают пожарные, сообщило местное издание UAE BARQ. Как уточнила газета Al Roeya, небоскреб является жилым зданием. Пожар начался в 9 часов вечера по местному времени (20 часов по Москве). Жителей эвакуировали.

По данным Khaleej Times, по меньшей мере пять зданий поблизости также были эвакуированы. Обломки, падающие с горящего здания, повредили «большое количество автомобилей», отметило издание.

Высота небоскреба Abbco Tower составляет 190 метров, его открыли в 2006 году, спустя год после начала строительства.