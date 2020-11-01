Школьники повалили 43 креста на кладбище под Омском

Сотрудники ведомства подсчитали, что всего повреждены оказались 43 надгробных памятника. Местные жители рассказали, что видели, как по кладбищу гуляли двое школьников. Их личности удалось установить.

В ходе разговора с инспектором по делам несовершеннолетних в присутствии родителей вандалы признались, что пошли повредили могилы из хулиганских побуждений.

Пресс-служба МВД по Омской области опубликовала фотографии с места происшествия.

На кадрах видно, что некоторые кресты повалены на землю, а некоторые просто вырваны из могилы. Установленное ограждение вокруг захоронений школьников не смутили.

Сейчас решается вопрос о постановке школьников на учет. Ранее за ними такого поведения не замечали. Все охарактеризовали их положительно. Полиция проводит проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.