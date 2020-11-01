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    01 ноября 2020, 21:59

    Школьники повалили 43 креста на кладбище под Омском

    Анатолий Минкин

    Жители села Алексеевка Омской области обнаружили, что на местном кладбище неизвестные вырвали, сломали или повалили кресты, установленные на могилах. В ходе полицейской проверки вандалов нашли. Ими оказались два местных школьника девяти и 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

    Сотрудники ведомства подсчитали, что всего повреждены оказались 43 надгробных памятника. Местные жители рассказали, что видели, как по кладбищу гуляли двое школьников. Их личности удалось установить.

    В ходе разговора с инспектором по делам несовершеннолетних в присутствии родителей вандалы признались, что пошли повредили могилы из хулиганских побуждений.

    Пресс-служба МВД по Омской области опубликовала фотографии с места происшествия.

    На кадрах видно, что некоторые кресты повалены на землю, а некоторые просто вырваны из могилы. Установленное ограждение вокруг захоронений школьников не смутили.

    Сейчас решается вопрос о постановке школьников на учет. Ранее за ними такого поведения не замечали. Все охарактеризовали их положительно. Полиция проводит проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.