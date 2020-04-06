40 граждан Узбекистана расселили в Томской области после пожара в общежитии

Пожар произошел в селе Улу-Юл Первомайского района 29 марта. В доме жили 40 узбеков, они — работники лесоперерабатывающего предприятия. Причину возгорания устанавливают.

Сотрудникам предоставили муниципальные квартиры. Владимир Селиванов, глава поселения, рассказал, что во время пожара жители Узбекистана не тушили огонь, а выносили личные вещи. «ФедералПресс» сообщил, что переселенные люди довольны новым жильем.